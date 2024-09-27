Мужчин старше 50 лет разрешили призывать в армию на Украине

На Украине мужчин в возрасте старше 50 лет разрешили призывать в армию при наличии у них дефицитной учетной специальности. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на указ генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Уточняется, что на службу в вооруженные силы мужчин старше 50 лет будут призывать в стрелки и в танкисты.

Согласно действующей директиве, мужчины старше 50 лет не подлежат мобилизации в украинскую армию. Однако есть исключение для тех, кто обладает редкой и необходимой для армии специальностью, передает Газета.Ru.

В конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из-за огромной дыры в бюджете украинское правительство предложило ввести в стране принцип «воюй или работай». По словам чиновника, такое решение поможет стабилизировать экономическую ситуацию в стране и вывести рынок из теневого сектора.

В начале октября 2023 года стало известно, что украинским гражданам в даркнете предлагают приобрести поддельное свидетельство о смерти, которое поможет им избежать призыва в армию. В описании товара анонимные продавцы обещают выдать абсолютно легальное свидетельство о смерти с «проведением по всем базам».

Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил гражданам рассмотреть вариант мобилизации в армию с помощью лотереи. Пользователи Сети раскритиковали бывшего чиновника, назвав его предложение популизмом.