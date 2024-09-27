Раскрыты истинные планы НАТО после размещения сухопутных войск в Финляндии

Североатлантический альянс, размещая штаб сухопутных войск в Финляндии, целится в Россию, считает военный корреспондент Александр Коц. В своем Telegram-канале журналист заявил, что Хельсинки «предали и продали» более 75 лет послевоенных добрососедских отношений с СССР и РФ.

Что-то это очень сильно напоминает. В начале Великой Отечественной Финляндия предоставила весь север своей территории под военные объекты вермахта. Аэродромы и военно-морские базы тоже были переданы немцам. Германия с августа 1940-го массово перебрасывала в Финляндию тяжелые вооружения, артиллерию, самолеты, — написал военкор.

По словам Коца, Финляндия открыто готовится к вооруженному конфликту с Россией. От отметил, что отношение к республике и развернутым на ее территории войскам должно быть однозначным — «как к прямой угрозе».

В пятницу, 27 сентября, в Минобороны Финляндии сообщили, что многокорпусное сухопутное командование НАТО разместят в финском городе Миккели, у границы с Россией. Глава ведомства Антти Хяккянен заявил, что это является важным шагом на пути к еще большему укреплению сдерживания и создания обороны военного блока. В обычных условиях штаб будет отвечать за учения военного блока и другие мирные действия в своем районе, говорится на сайте МО.