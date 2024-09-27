СМИ: девять офицеров НАТО ликвидированы ударом «Кинжалов»

В результате удара гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области Украины ликвидированы девять кадровых офицеров штаба ВВС НАТО. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что удар был нанесен 26 сентября. В результате него были ликвидированы девять кадровых офицеров штаба ВВС НАТО — шесть американцев и три француза. Семь британских инструкторов и шесть технических специалистов из Нидерландов получили ранения.

Кроме того были уничтожены два истребителя F-16, один фронтовой бомбардировщик Су-24 и 15 крылатых ракет Storm Shadow.

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Официального подтверждения данной информации от Минобороны РФ пока не поступало.