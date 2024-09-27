Хуситы нанесли массированный удар по трем эсминцам США

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли массированный удар по трем американским эсминцам с использованием 23 крылатых и баллистических ракет. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

"Вооруженные силы Йемена нанесли удар по трем вражеским американским эсминцам в Красном море, направлявшимся на поддержку израильского противника. Операция проводилась с использованием 23 баллистических и крылатых ракет, а также одного беспилотника", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Как утверждает Сариа, результатом ударов стали "прямые попадания по всем трем эсминцам". Он также назвал эту атаку "крупнейшей военно-морской операцией", которую повстанцы осуществили с начала эскалации на Ближнем Востоке.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.