Формирования киевского режима несут гигантские потери в живой силе и технике. Массово уничтожается натовская гусеничная и колесная техника. Например, российские бойцы только на одном участке трассы в районе Нелеповки сняли пять уничтоженных ими MaxxPro американского производства.

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Эти специальные транспортные средства принадлежали 53-й отдельной механизированной бригаде, изрядно потрепанной в боях на этом направлении.

Бронеавтомобилями такого типа, многократно раскритикованные за свой вес и громоздкость и первоначально предназначенные для выполнения задач по патрулированию, восполняют имеющийся у ВСУ дефицит бронетранспортеров и боевых машин.

Их масса доходит до 14000 кг. Длина составляет 7200 мм, ширина - 2500 мм, высота - 3000 мм. Вооружение - 12,7-мм пулеметы M2 Browning.

Мощность двигателя - 330 л.с. Скорость по шоссе до 105 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км. Вместимость - до десяти военнослужащих.

Имеющие достаточно неплохую противоминную защиту, они, тем не менее, легко поражаются различными противотанковыми средства и дронами-камикадзе.