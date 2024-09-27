Страны Балтии начали строить военную инфраструктуру на границе с РФ

Страны Прибалтики уже начали строить военную инфраструктуру на границе с Российской Федерацией. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Lenta.ru

«Прибалтийские страны модернизируют военную инфраструктуру для приема сил Североатлантического альянса. Начата практическая реализация соглашения Латвии, Литвы и Эстонии о возведении оборонительной линии сооружений на границе с нашей страной», - отметил Патрушев. ТАСС

По его словам, в Балтийском регионе страны НАТО регулярно проводят военные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии отражения якобы российского нападения на страны Прибалтики. Примером, как отметил помощник главы государства, могут служить натовские маневры «Стойкий защитник», проходившие весной этого года. Российская газета