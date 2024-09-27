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Страны Балтии начали строить военную инфраструктуру на границе с Россией

Страны Прибалтики уже начали строить военную инфраструктуру на границе с Российской Федерацией. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Lenta.ru

«Прибалтийские страны модернизируют военную инфраструктуру для приема сил Североатлантического альянса. Начата практическая реализация соглашения Латвии, Литвы и Эстонии о возведении оборонительной линии сооружений на границе с нашей страной», - отметил Патрушев. ТАСС

По его словам, в Балтийском регионе страны НАТО регулярно проводят военные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии отражения якобы российского нападения на страны Прибалтики. Примером, как отметил помощник главы государства, могут служить натовские маневры «Стойкий защитник», проходившие весной этого года. Российская газета

Страны Балтии начали строить военную инфраструктуру на границе с РФ
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