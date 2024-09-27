Названа «страшная» причина исчезновения 100 тысяч бойцов ВСУ с линии фронта

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии NEWS.ru предположил, что 100 тысяч бойцов ВСУ могли самовольно оставить части с февраля 2022 года ради выживания. Он не исключил, что причиной бегства стал «дикий и страшный» национализм на Украине.

Люди хотят просто жить, их гонят на преднамеренный и спланированный правительством Украины убой, их ловят по всем городам Украины. Сегодня Украина замешана на двух началах: первое — это дикий, страшный национализм, он пронизывает все сферы жизни украинцев. Они не знают, что с этим делать. Второе — это стремление жить, — высказался Матвийчук.

Военный юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев в эфире украинского телеканала «Киев-24» ранее заявил, что с февраля 2022-го 100 тысяч бойцов ВСУ самовольно покинули позиции на линии фронта. По его словам, в некоторых делах о самовольном уходе фигурируют по 20–30 человек.

В Европе заявили о вызывающих опасение потерях ВСУ

Ранее Минобороны России сообщило, что за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 17,8 тысячи военнослужащих. Также, по данным российского военного ведомства, противник лишился 131 танка, восьми установок реактивных систем залпового огня HIMARS, девяти РЛС контрбатарейной борьбы и другой техники.