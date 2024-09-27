Патрушев уверен, что НАТО на военных учениях отрабатывает борьбу с РФ

Страны Североатлантического альянса регулярно отрабатывают на учениях в Балтийском регионе сценарии борьбы с Россией, заявил помощник российского президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев.

В ходе учений натовские военные отрабатывают сценарии отражения якобы российского нападения на страны Прибалтики. Примером таких учений являются натовские маневры «Стойкий защитник», которые проходили весной этого года, сказал Патрушев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО наблюдаются попытки изменить статус Балтийского моря и пересмотреть правовые режимы морских пространств и проливов, используемых для международного судоходства. По его словам, вынашиваются планы по запрету движения российского флота в Балтийском море.

Российские суда отключают от спутниковой сети связи в нарушение международных норм, это создает серьезные риски для безопасности судоходства и угрожает критической информационной инфраструктуре водного транспорта в целом. Такие действия создают опасные прецеденты и могут иметь далеко идущие последствия для стабильности в регионе, заключил Патрушев.

Ранее Патрушев пояснял, что Морская коллегия займется подготовкой стратегии развития ВМФ.