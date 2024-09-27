Военный эксперт предупредил об ударах по базам США

Военный эксперт организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов заявил, что военные базы США могут стать целями России в случае эскалации украинского кризиса. Об этом эксперт рассказал Telegram-каналу «Абзац».

Американская разведка считает, что Россия применит «более мощные» ответные меры против США и их партнеров, если Украине разрешат наносить удары вглубь РФ западным оружием. The New York Times ранее сообщила, что речь может идти об ответных «смертельных атаках».

NYT ознакомилась с оценкой, которую разведка США предоставила властям. В отчете отмечается, что ракеты большой дальности в любом случае не оказали бы серьезного влияния на конфликт: у Киева таких ракет мало, а будут ли новые поставки - неясно. Разрешение на удары по России разведчики сочли «потенциальным риском с неопределенными выгодами».

По версии Шкурлатова, если эскалация все же произойдет, Россия может нанести удары по базам США в Германии и других странах Европы, а также в Ираке и Сирии. Эксперт допустил, что удары могут быть нанесены в целом по инфраструктуре НАТО.