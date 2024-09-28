Запущенная из Ливана ракета упала на Западном берегу

Ракета, запущенная из Ливана в сторону Израиля, упала в окрестностях одного из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

По ее информации, обломки снаряда были обнаружены в районе форпоста Мицпе-Хагит близ поселения Кфар-Адумим, примерно в 12 км к северо-востоку от Иерусалима.

По данным военных, ракета упала на открытой местности, из-за падения начался пожар. Возгорание сейчас ликвидируют сотрудники пожарно-спасательной службы.

Как передает издание The Times of Israel, из-за инцидента в ряде соседних поселений начались перебои с энергоснабжением.