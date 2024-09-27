Без помощи США конфликт на Украине закончился бы через полтора месяца. В затягивании украинского конфликта путем финансирования Киева Вашингтон обвинил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

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«Американцы сами ответственны за разрушение Украины. Без нашего неограниченного финансирования, постоянного потока вооружений, этот конфликт не продлился бы и полтора месяца», — сказал он.

По словам эксперта, Россия всегда проявляла огромную сдержанность, но было наивно считать, что она и дальше будет сидеть сложа руки, когда политика западных стран начала угрожать ее безопасности.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что сопротивление окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре в ДНР обрушится в ближайшее время. Он подчеркнул, что любая попытка украинских военных покинуть Угледар приведет к ужасающим потерям.