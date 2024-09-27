ВС РФ отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу РФ

Российские военные за сутки отразили 11 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ у населенных пунктов Новый Путь и Медвежье в Курской области, противник потерял более 70 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили более 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказали там.