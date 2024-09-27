Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 16 640 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции . Об этом говорится в сводке Минобороны России, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

По данным российского военного ведомства самые большие потери ВСУ понесли в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск - до 5140 военнослужащих. Российские военные в течение недели освободили населенные пункты Григоровка и Острое Донецкой Народной Республики.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3880 военнослужащих», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 3270 военнослужащих, а в ходе действий подразделений группировки войск «Запад» противник потерял более 2980 военнослужащих.

В зоне ответственности группировок войск «Восток» и «Днепр» Вооруженные силы Украины потеряли до 960 и до 410 военнослужащих соответственно.

«С 21 по 27 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой», - говорится в сводке Минобороны России.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что ВСУ шесть раз пытались прорваться в Курскую область за сутки, но были отброшены, понеся серьезные потери. При этом российские военные зачистили село Борки в Суджанском районе.