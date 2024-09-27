Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что потеря Красноармейска вдвое снизит уровень производства стали на Украине, но США устраивает такой сценарий. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным Дубинского, до начала украинского кризиса в стране производили 12 миллионов тонн стали в год. Депутат заявил, что в последние годы этот показатель падает и после потери Красноармейска может достичь отметки в 2,5-3 миллиона тонн в год.

«Сейчас [Виктория] Нуланд <…> расскажет нам, что это [потеря Красноармейска] все ерунда, и не принесет русским стратегического успеха», - написал Дубинский.

По его мнению, в действительности США хотят продолжения конфликта, поэтому им выгодно, чтобы Украина теряла контроль над территориями. По словам Дубинского, чем меньше страна, тем проще на нее влиять.

Ранее эксперты, опрошенные Forbes, рассказали, что российские силы достигнут Красноармейска (на Украине город называют Покровском) уже в сентябре. По мнению аналитиков, ВС РФ получат доступ к важнейшим линиям снабжения ВСУ.

Город представляет собой транспортный узел и лежит на трассе, которая является важным маршрутом снабжения украинских сил в регионе. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил 26 сентября, что российские войска находятся на расстоянии «считанных километров» до Красноармейска.