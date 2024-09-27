В Минобороны России заявили, что российские войска за прошедшие сутки освободили Мариновку в Донецкой Народной Республике. ТАСС

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты... Мариновка Донецкой Народной Республики», — указывается в заявлении. RT на русском

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение шести механизированным, двум пехотным, двум егерским, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины, а также двум бригадам теробороны и четырем бригадам нацгвардии. Всего ВС РФ отразили 67 контратак украинских штурмовиков. Газета.Ru