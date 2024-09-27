Потери личного состава украинских войск за неделю в зоне спецоперации России на Украине составили 16140 человек. Об этом сообщило Минобороны России.

Наибольшие потери противник понес в зонах контроля подразделений группировок Вооруженных сил России «Юг» (5140 человек), «Центр» (3380 военнослужащих) и «Север» (3270 военных). Кроме того, 4350 солдат ВСУ погибли за неделю в ходе столкновений с российскими группировками «Днепр», «Восток» и «Запад».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные украинской армии, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации, подготовлены очень слабо, в результате чего подразделения несут огромные потери.