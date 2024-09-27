Истребители Израиля преодолели звуковой барьер над Бейрутом

Самолеты израильских ВВС вошли в воздушное пространство ливанской столицы и преодолели дважды над городом звуковой барьер. Как передает корреспондент ТАСС, в небе произошли два хлопка, напоминающих взрывы бомб.

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Источник в местной службе гражданской обороны сообщил, что звено израильских истребителей пролетело над центральными и южными кварталами.

"Хлопки были сильными, в домах задребезжали окна, - отметил собеседник. - Жители подумали, что начался авианалет, возникла паника".

27 сентября при израильском авиаударе по южной окраине Бейрута, где находятся штабные офисы шиитской организации "Хезболлах", был ликвидирован командир формирования Мухаммед Срур. Он отвечал за воздушные силы шиитских формирований и атаки беспилотных летательных аппаратов на израильскую территорию. Были убиты также два бойца и еще 15 человек получили ранения, среди них одна женщина.