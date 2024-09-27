Эксперт назвал последствия обновления ядерной доктрины РФ для Запада

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, как Россия может применить ядерное оружие. Он обозначил три возможных варианта.

«Первая опция — наша собственная территория. Допустим, Новая Земля, где ни для кого не будет угрозы — это будет демонстрация нашей силы. Второй вариант, более болезненный, — это Украина. И последний — страны НАТО. Например, Польша, Румыния, которые провоцируют эскалацию конфликта», — предположил Гасанов.

Эксперт не исключил, что при втором варианте США и их союзники могут не вступиться за Киев в случае уничтожения военных, административных зданий или других объектов на Украине ядерным оружием.

25 сентября президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Москвой ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в случае, если противник использует обычное оружие.