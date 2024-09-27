В Европе заявили о вызывающих опасение потерях ВСУ

Число западной техники, уничтоженное российской армией на Украине, вызывает опасение. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau. Lenta.ru

«Танковые потери украинской армии на фронте растут. Российские войска уничтожают большое количество танков Leopard 2 и БМП Marder, об этом свидетельствуют новые данные», — говорится в публикации. Газета пишет, что столь высокие показатели танковых потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противоборстве с российской армией «вызывают тревогу». Газета.Ru

Ранее агентство Bloomberg выяснило, что поставки оружия ВСУ в следующем году могут оказаться под угрозой по причине нехватки денег у союзников Киева. ТАСС