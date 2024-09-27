Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), командиры на местах все больше обеспокоены проблемами с личным составом, приходом не имеющих мотивации новобранцев, которые нередко самовольно покидают позиции. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По словам "четырех командиров, заместителя командира и солдат из четырех украинских бригад", новобранцам "не хватает базовых боевых навыков, мотивации и они часто покидают свои позиции, когда попадают под обстрел", отмечает издание.

По данным командиров, от 50% до 70% новых пехотинцев были убиты или ранены в течение нескольких дней после начала первой ротации.

Когда необстрелянные военнослужащие прибывают на позиции, "многие из них убегают при первом же разрыве снаряда", приводит FT высказывание заместителя командира 72-й механизированной бригады Украины, находящейся около Угледара (ДНР).

"Мы наиболее уязвимы во время ротаций", - констатировал он.

Одной из ключевых проблем является возраст. На смену опытным приходят в основном пожилые люди, не имеющие опыта и в худшей физической форме, которым "очень сложно нести тяжелое снаряжение".

"Наблюдатели на местах и военные аналитики предупреждают, что недавно призванные военнослужащие не имеют высокой мотивации, не готовы ни психологически, ни физически - и в результате их быстро убивают", - говорится в публикации.

Однако проблемы начинаются задолго до того, как новобранцы попадают на поле боя, свидетельствуют собеседники FT. По мнению командиров, военная подготовка новой волны призывников недостаточна. Как отметил один из них, "у самих инструкторов нет настоящего боевого опыта, поэтому они не учат новичков тому, что им нужно знать, чтобы сражаться и, что еще важнее, выживать".

Они редко практиковались с боевыми патронами из-за нехватки боеприпасов.