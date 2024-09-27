NYT: разведка США предостерегла Вашингтон от разрешения Киеву бить вглубь России

Американская разведка утверждает, что Россия может принять очень серьёзные меры в ответ на возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь территории РФ. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Разведслужбы считают, что это решение грозит «потенциально смертоносными атаками на американские и европейские военные базы», не изменив при этом положение ВСУ в лучшую сторону. Ранее в Кремле предупредили, что подобное решение поменяет саму природу конфликта и сделает НАТО его прямым участником.

Американская разведка считает, что Москва, вероятно, примет мощные ответные меры против США и их союзников, если они разрешат Киеву наносить удары дальнобойным западным оружием вглубь России. Опасениями спецслужб поделилось издание The New York Times.

«Американские разведслужбы считают, что Россия может предпринять более решительные ответные действия против США и их партнёров по коалиции — возможно, смертоносные, — если те согласятся дать украинцам разрешение на использование американских, британских и французских ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь России», — пишет NYT со ссылкой на источники.

Также, согласно оценкам разведки, польза ракет дальнего радиуса действия для ВСУ значительно переоценена, поскольку украинцы в настоящее время располагают ограниченным количеством этого оружия. К тому же неизвестно, сколько ещё единиц такого вооружения западные союзники смогут предоставить Киеву. По словам официальных лиц, Пентагон не может предоставить Украине больше подобных ракет, потому что США сами располагают «ограниченным запасом» и хотят «иметь резерв для собственных потенциальных военных нужд».

Таким образом, по мнению разведки, это решение никак не повлияет на развитие конфликта для Киева.

«В своих оценках американские разведывательные службы выражают сомнение в том, что, даже если украинцам разрешат использовать ракеты дальнего радиуса действия, их будет достаточно, чтобы кардинально изменить ход конфликта», — отмечает издание.

Более того, по словам источников, после первых же ударов российские войска, скорее всего, переместят склады с боеприпасами, командные пункты, боевую технику и другие важные элементы за пределы досягаемости ракет.

В заключение собеседники газеты сообщили, что пока неясно, какое именно решение по этому вопросу примет президент США Джо Байден.

Напомним, перед вчерашним визитом Владимира Зеленского в Белом доме сообщили, что смены подхода США к запретиу ВСУ бить вглубь России не ожидается. «Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Ранее Владимир Путин предупредил, что, если страны НАТО дадут Украине разрешение на удары дальнобойным оружием по России, это поменяет саму природу конфликта. Как пояснил российский лидер, наносить удары западным дальнобойным оружием сами ВСУ не в состоянии, так как это могут делать только представители армий США и ЕС — а это сделает их прямыми участниками военных действий.

«Речь идёт о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО — Соединённых Штатов, европейских стран — в войне на Украине», — подчеркнул президент.

Чуть позже слова российского лидера прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: он выразил уверенность в том, что заявление Путина было «предельно чётким, однозначным» и «достигло своих адресатов».

На этой неделе глава государства также объявил об обновлении российской ядерной доктрины. Заявление вызвало бурную реакцию за рубежом — там это решение сочли «самым серьёзным предупреждением Западу».