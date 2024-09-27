Российские военные нанесли удар по зданию в Кривом Роге, где находились бойцы и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Lenta.ru

«Было совещание, на котором присутствовало несколько высших офицеров нацистского батальона «Шторм», созданного на базе патрульной полиции», — сказал он. По словам Лебедева, в настоящий момент идет разбор завалов. По предварительной информации, под руинами здания находится до сотни человек. RT на русском

Ранее координатор подполья проинформировал, что украинская техника была уничтожена в результате удара по Измаилу. Российская газета