На Украине подтвердили гибель чемпиона страны по ММА в Курской области

Комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта на своем сайте подтвердил гибель чемпиона Украины по ММА Назария Гаврильца.

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«Назарий отдал свою жизнь, выполняя спецзадание на территории Курской области РФ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что атлет погиб еще 12 сентября.

Ранее о гибели Гаврильца сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»). Уточнялось, что он был старшим оператором группы спецназа.

В Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА Гаврилец

Уроженцу Ивано-Франковской области Гаврильцу был 21 год. Он вступил в ряды ВСУ после начала СВО.