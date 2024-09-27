На Украине подтвердили гибель чемпиона страны по ММА в Курской области
Комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта на своем сайте подтвердил гибель чемпиона Украины по ММА Назария Гаврильца.
«Назарий отдал свою жизнь, выполняя спецзадание на территории Курской области РФ», — говорится в заявлении.
Уточняется, что атлет погиб еще 12 сентября.
Ранее о гибели Гаврильца сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»). Уточнялось, что он был старшим оператором группы спецназа.
В Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА Гаврилец
Уроженцу Ивано-Франковской области Гаврильцу был 21 год. Он вступил в ряды ВСУ после начала СВО.