Хакеры опубликовали данные напавших на Курскую область наемников

Хакеры проекта «НемеZида» опубликовали данные более 800 военнослужащих ВСУ и около 200 иностранных наемников, напавших на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди участников атак хакеры указали членов 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады ВСУ и операторов беспилотников. Также опубликованная база данных включает информацию о наемниках из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.

К примеру, в базе есть информация об операторе беспилотника Юлии Горзовой (Пискун) 1981 года рождения из Киевской области. В числе наемников указан гражданин Армении Вардан Хаковян 1987 года рождения, Давид Шалита из Швеции, гражданин Турции Мавлют Ясенкен 1973 года рождения и Ави Шварц из Израиля.

Ранее хакеры опубликовали данные почти 7700 членов украинского националистического батальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Данные включали даты рождения, звания, должности, адреса регистрации, номера телефонов и позывные. Хакеры отмечали, что на фото встречается много людей с нацистскими татуировками.

* запрещенная в РФ террористическая организация.