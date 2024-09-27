Россия объявила в розыск воевавших за ВСУ француза и грузина

Прокуратура ДНР объявила в международный розыск 39-летнего гражданина Грузии Алеко Хецуриани и 28-летнего француза Гийома Андреони, ставших наемниками ВСУ. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Фотографии Хецуриани и Андреони опубликованы в Telegram-канале Генпрокуратуры. Француз и грузин заочно обвиняются по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Им грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, с 2022-го по 2024 год они принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках.

По данным прокуроров, Хецуриани получил от украинских властей сумму, эквивалентную 3,1 миллиона рублей, а Андреони – 1,4 миллиона. Уголовные дела против них рассмотрит Верховный суд ДНР.

Весной в Минобороны РФ сообщили, что с начала СВО были ликвидированы 5962 иностранных наемника Украины. Больше всего - из Польши: по оценке Минобороны, прибыло в страну 2960 польских наемников, 1497 из них погибли. Также сообщалось, что погибли 147 из 356 французских наемников и 561 из 1042 грузинских наемников.