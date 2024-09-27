Украинские военные придумали новую уловку в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил России начали применять «растяжки-треугольники» в Курской области, рассказал боец с позывным Шмель из отряда «Кошмар» 810-й бригады морской пехоты. По его словам, вражеские операторы беспилотных летательных аппаратов используют специальные устройства для дистанционного минирования, передает РИА Новости.

Растяжки сбрасывают с дрона. Она приобретают треугольный вид. Если кто-то наткнется на одну, сработают сразу все три, — сказал Шмель.

Российские военные обнаружили «растяжки-треугольники» во время штурма одной из лесопосадок в Курской области. Саперу подразделения с позывным Инженер удалось благополучно обезвредить новые украинские ловушки.

Ранее командир с позывным Як рассказал, что российские морпехи 810-й гвардейской бригады смогли хитростью взять позицию противника в Курской области. Они спровоцировали ВСУ на стрельбу с разных направлений, чтобы истощить запасы врага. Военные оперативно заняли часть лесополосы, где наткнулись на украинское пулеметное гнездо, что остановило продвижение.

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До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские бойцы сожгли пункт управления беспилотниками ВСУ у Мартыновки. По его словам, от противника остались «одни ошметки».