Балицкий оценил возможность захвата ЗАЭС Украиной
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что захват Запорожской АЭС украинскими войсками невозможен, так как Россия полностью обеспечивает безопасность станции. Об этом сообщает РИА Новости.
Также Балицкий подчеркнул, что Россия в полном объеме обеспечивает ядерную безопасность ЗАЭС. Он заявил, что «ядерной угрозы сегодня нет».
«Этот объект не захватить противнику, это если говорить про высадку через реку, какие-то там десанты и так далее. Мы к этому готовы», - заверил Балицкий.
Он добавил, что Запорожская АЭС защищена средствами ПВО, однако «определенные сложности» могут быть созданы артиллерийскими обстрелами со стороны ВСУ и украинскими дронами.
В августе в Росатоме сообщили, что украинские дроны серьезно повредили устройство для охлаждения воды ЗАЭС. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что радиационный фон после атак остался в норме. Загоревшийся из-за удара ВСУ объект не участвовал в работе станции.
В то же время Яшина отметила, что гарантией безопасности ЗАЭС может быть только полное прекращение атак. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляли, что «безрассудные атаки» на ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск аварии.