Силы противовоздушной обороны (ПВО) Румынии вмешались в отражение удара по Измаилу, который проводился в ночь на 27 сентября. Об этом сообщает координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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По его словам, два истребителя ВВС Румынии пролетели на территорию Украины.

— Известно, что в отражении атаки принимали участие не только украинские, но и румынские ПВО. Сопротивление Измаила сообщает, что в конце атаки на территорию Украины залетели два истребителя из Румынии, — приводит слова Лебедева РИА Новости.

Согласно заявлениям координатора, после пролета самолеты Бухареста покинули украинскую территорию вдоль береговой линии.

Днем ранее Лебедев сообщил, что во время взрыва в Одесской области в порту были суда, которые поставляли технику и снаряды, а также водные беспилотники. Сам взрыв произошел 25 сентября в поселке Южное Одесской области. Удар был нанесен в районе нефтехранилища, которое находится у порта «Южный».

До этого координатор пророссийского николаевского подполья заявил, что украинские националисты приезжают на ротацию в Николаев. Он отметил, что подразделения украинской армии отправляют в Полтавскую область, где военные проходят подготовку, после чего создаются новые подразделения.