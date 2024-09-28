В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

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«В Херсоне слышны взрывы», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Утром 28 сентября глава украинской военной администрации на территории Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры и административного здания в подотчетной ему части региона.

Позднее сообщалось о втором за утро взрыве в украинском городе Сумы.

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров также заявлял, что в ночь на 28 сентября в подконтрольной ВСУ части региона получили повреждения несколько объектов инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.