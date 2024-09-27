В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ

Ситуация вокруг Угледара кризисная, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева.

По его словам, украинским войскам пора отступать из города. Он отметил «тотальное» преимущество российской армии на этом участке фронта.

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«Наименьшее по некоторым позициям – в восемь раз больше ресурсов, чем у нас», – сказал Селезнев.

Экс-спикер также указал, что армия России обладает тотальным преимуществом в авиации, а способов защиты от нее у армии Украины нет.

Селезнев подчеркнул, что в скором времени ВСУ на Угледарском направлении перейдут к «маневренной обороне».