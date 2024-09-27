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"Непростое решение". В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ

Ситуация вокруг Угледара кризисная, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева.

В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ
© globallookpress.com

По его словам, украинским войскам пора отступать из города. Он отметил «тотальное» преимущество российской армии на этом участке фронта.

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«Наименьшее по некоторым позициям – в восемь раз больше ресурсов, чем у нас», – сказал Селезнев.

Экс-спикер также указал, что армия России обладает тотальным преимуществом в авиации, а способов защиты от нее у армии Украины нет.

Селезнев подчеркнул, что в скором времени ВСУ на Угледарском направлении перейдут к «маневренной обороне».