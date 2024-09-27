Новейшая атомная подлодка ВМС Китая затонула на верфи в Ухани

В Китае затонула новейшая ударная атомная подводная лодка класса «Чжоу». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне. Аналогичную информацию приводят The Wall Street Journal и Associated Press.

Как утверждается в публикациях, инцидент произошел в конце мая — начале июня на верфи вблизи города Ухань. Незадолго до этого субмарину видели у пирса на реке Янцзы, где она проходила оснащение перед выходом в море.

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Согласно спутниковым снимкам, в начале июня к месту предполагаемого затопления направили краны, чтобы поднять субмарину со дна реки. Неизвестно, что стало причиной ЧП и было ли на борту судна ядерное топливо. Данных о жертвах и пострадавших также нет. Отмечается, что в Пекине пытаются скрыть факт инцидента.

Подлодка «Чжоу» является первым из нового класса китайских атомных субмарин. Она имеет характерную Х-образную корму, которая предназначена для повышения маневренности судна.