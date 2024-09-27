Балицкий: ВС России находятся на окраине Гуляйполя Запорожской области

Бойцы Вооружённых сил России к настоящему моменту находятся на окраине города Гуляйполе Пологовского района Запорожской области.

Об этом РИА Новости сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком (фронта)», — заявил губернатор.

Он также отметил, что в данный момент основные сражения в регионе разворачиваются в воздухе.

Ранее бойцы армии России освободили населённый пункт Лесовка в ДНР.