Мобилизация: последние новости на сегодня 27 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 сентября 2024, в материале «Рамблера».

В КЧР ввели информационную систему для оперативной помощи участникам СВО

В Карачаево-Черкесии внедрена новая информационная система, сообщает ТАСС.

Она предназначена для оперативной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Как заявил глава республики Рашид Темрезов, они могут получить консультацию, узнать о мерах поддержки и оформить положенную им выплату в удобной форме.

Все поступившие обращения куратор незамедлительно будет отправлять на исполнение в соответствующие органы власти или организации.

В ХМАО рассказали о новой мере поддержки участников СВО

В Думе Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о новой мере поддержки участников специальной военной операции, сообщает RT.

«Добавили ещё одну категорию, которая имеет право на внеочередное предоставление земельного участка. Это добровольцы — те, которые служат в войсках национальной гвардии», — заявил спикер парламента Борис Хохряков.

По его словам, после вступления закона в силу участники спецоперации и члены их семей будут иметь право на предоставление бесплатного земельного участка.

Бойцам СВО организовали внеочередное оказание помощи в поликлиниках Владимира

В поликлиниках Владимира открыли специальные кабинеты для участников специальной военной операции и их семей, сообщает runews24.ru.

В медицинских учреждениях созданы отдельные кабинеты для обслуживания участников спецоперации и их родственников. Это было сделано для удобства пациентов, так как пожилые граждане высказывали недовольство тем, что некоторые проходят без очереди.

В Минздраве поддержали выдвинутую идею.