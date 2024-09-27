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NYT: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России

Американская разведка предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия, пишет The New York Times.

Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ вглубь России
© РИА Новости

По мнению разведчиков, такие действия могут спровоцировать серьезные ответные меры со стороны России, передает RT.

Как сообщает газета, разведчики опасаются, что подобные действия могут существенно эскалировать конфликт и привести к непредсказуемым последствиям.

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В качестве возможных ответных мер со стороны России разведчики рассматривают активизацию диверсионной деятельности на территории Европы. Речь идет о возможных поджогах, атаках на военные базы и другие дестабилизирующие действия, направленные на дестабилизацию ситуации в странах НАТО.

Ранее The New York Times писала, что администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США.

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