Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ вглубь России

Американская разведка предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия, пишет The New York Times.

По мнению разведчиков, такие действия могут спровоцировать серьезные ответные меры со стороны России, передает RT.

Как сообщает газета, разведчики опасаются, что подобные действия могут существенно эскалировать конфликт и привести к непредсказуемым последствиям.

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В качестве возможных ответных мер со стороны России разведчики рассматривают активизацию диверсионной деятельности на территории Европы. Речь идет о возможных поджогах, атаках на военные базы и другие дестабилизирующие действия, направленные на дестабилизацию ситуации в странах НАТО.

Ранее The New York Times писала, что администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США.