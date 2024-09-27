Экипажи танков Т-80БВМ соединения морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» помогли взять в клещи группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи танков Т-80БВМ камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям группировки войск „Восток“ юго-западнее Угледара, помогая сжать клещи вокруг последнего крупного укрепрайона ВСУ на южнодонецком направлении», — сообщили в ведомстве.

Отличительная черта этого танкового подразделения под командованием Героя России Руслана Курбанова — российские триколоры, нанесенные на эжекторы танковых пушек.