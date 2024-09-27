Спецоперация на Украине 27 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 сентября 2024 года.

Российский штурмовик рассказал о попадании ВСУ в «клещи» в Угледаре

Российская армия берет в «клещи» Вооруженные силы Украины в Угледаре, где противник создал один из самых мощных укрепрайонов в Донбассе, сообщает RT со ссылкой на заявление командира российского штурмового взвода с позывным «Азик».

«Клещи очень огромные... Мы берем большую площадь, отрезаем все подходные пути им. У них не будет шансов вообще», — сказал он.

Штурмы на Угледарском направлении проходят почти без потерь для войск РФ из-за опытности солдат.

Рогов сообщил о стягивании техники НАТО в Запорожье

Вооруженные силы Украины стягивают военную технику стран Североатлантического альянса в подконтрольный им город Запорожье, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

По его словам, технику противник прячет на промышленных площадках крупных заводов.

Она перебрасывается в основном из Одессы эшелонами по железной дороге.

ВС России освободили Лесовку в ДНР

Российская армия освободила Лесовку в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Андрея Белоусова.

Глава Минобороны поздравил с этим бойцов. По его словам, 114-я бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, а ее бойцы, «проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле».

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащим вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия.