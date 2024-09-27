В Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец, который был старшим оператором группы украинского спецназа. Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской весны" ("РВ"). По его информации, Гаврилец и его сослуживцы решили "отовариться" в одном из местных магазинов сети "Пятерочка".

Подробности ликвидации этого бойца не приводятся.

"О других уничтоженных боевиках его группы официально пока не сообщается, не тот статус, но позже также ожидаются некрологи в местных СМИ", — пишет "РВ".

Танкисты группировки войск «Восток» помогли взять в клещи ВСУ в Угледаре

24 сентября заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над 12-ю населенными пунктами, которые они ранее захватили. С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.