Запущенная из Ливана ракета упала в центральных районах Израиля

Запущенная с территории Ливана ракета упала в центральных районах Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ракета класса «земля-земля» была запущена из Ливана и упала на открытой местности в центре страны», — сообщили в ведомстве.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 28 сентября зафиксировала запуск по израильской территории по меньшей мере 65 ракет из Ливана. 30 ракет были запущены по городу Цфат. В результате атаки легкие ранения получила 68-летняя женщина.

Запуски еще 35 ракет были установлены по районам Нижняя и Западная Галилея.

До этого «Хезболла» нанесла удар по военной базе Израиля ракетами «Фади-3».

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей» операции против шиитского движения «Хезболла».

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Герца Халеви, в настоящее время израильские солдаты наносят удары по объектам «Хезболлы», а также готовятся к следующим этапам развития конфликта. Халеви пообещал раскрыть подробности о грядущих фазах войны позднее.