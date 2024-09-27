Под Новошахтинском уничтожили семь беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь под Новошахтинском Ростовской области семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В результате падения обломков загорелась трава в поле, пожар ликвидирован. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Вечером в четверг, 26 сентября, Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Новошахтинска. Позже там же были сбиты еще два дрона.

24 сентября Голубев сообщил о падении беспилотника на склад в Таганроге и начавшемся из-за этого пожаре. По его словам, возгорание повредило кровлю здания, а также четыре машины. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет.