ЦАХАЛ: система ПВО "Хец" перехватила ракету из Йемена

Система противовоздушной обороны "Хец" Армии обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную из Йемена. Об этом сообщила армейская пресс-служба, пишет ТАСС.

Из-за атаки в нескольких районах центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. "Из-за перехвата и падения осколков активировались сирены и были слышны взрывы", - отмечается в сообщении. 26 сентября лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля.

Он подчеркнул, что этот этап будет отличаться повышенной эффективностью благодаря модернизации ракеты "Палестина-2", разработанной движением "Ансар Алла" (хуситы) в северном Йемене. До этого Малек аль-Хуси заявил, что движение "Ансар Алла", контролирующее север Йемена, обладает военным арсеналом, превосходящим потенциал ряда стран. По его словам, ракетные силы хуситов представляют собой ключевой элемент их "мощной и эффективности структуры".