Дрон M-9 «коалиции» опасно сблизился с Су-24 ВКС РФ в Сирии

В Сирии разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 коалиции опасно сблизился с самолетом Су-24 ВКС РФ, рассказал на брифинге замруководителя ЦПВС, капитан первого ранга Олег Игнасюк. Об этом пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в четверг, 26 сентября, в небе над Идлибской зоной деэскалации.

Офицер отметил, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм. Он добавил, что пилоты своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения.

Игнасюк констатировал, что самолеты и беспилотники международной «коалиции» во главе с США продолжают создавать опасные ситуации в сирийском небе.