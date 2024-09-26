ВКС РФ ударили по восьми местам базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за сутки нанесли авиаудары по восьми местам базирования боевиков в пустынных районах сирийских провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"ВКС России нанесли удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор по восьми выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал Игнасюк.

По его словам, в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано семь обстрелов правительственных войск с позиций группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ). В ходе минометного обстрела ранения получил один военнослужащий ВС Сирии.