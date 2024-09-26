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Генсек ООН призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов

России и США необходимо вернуться к процессу сокращения ядерного арсенала, этому же примеру должны последовать и другие страны, обладающие ядерным оружием. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на пленарном заседании Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, передает РИА Новости.

Генсек ООН призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов
© Москва24

Генсек ООН отметил, что, несмотря на большие риски, которые ядерное оружие представляет для мира, человечество так и не стало ближе к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад. Напротив, есть серьезные опасения из-за возможности новой гонки вооружений.

"Разоружение и нераспространение – это две стороны одной медали. Прогресс в одном подстегивает прогресс в другом", – заявил Гутерриш.

По его словам, мир движется "в совершенно неверном направлении".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства. По его словам, основанием для ядерного ответа может стать достоверная информация о массированных атаках в сторону страны средств воздушно-космического нападения.