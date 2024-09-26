Белый дом высказался о смене подхода США к разрешению ВСУ бить вглубь России

Объявлений о смене подхода США по вопросу использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойного оружия для ударов вглубь России по итогам встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского не ожидается. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях. Наши подходы не поменялись», — сказала она.

По словам представителя американского правительства, речь об этом может пойти, но не в контексте смены подходов Вашингтона.

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

Ранее Байден одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 миллиарда долларов из одобренных Конгрессом средств. Он также поручил Пентагону передать ВСУ дополнительную батарею систем ПВО Patriot и ракеты для нее.