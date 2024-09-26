Бывший военный раскрыл секрет сбитого над Аляской НЛО

В феврале 2023 года США сбили над Аляской не НЛО, а шпионский аэростат Китая. Об этом бывший офицер Королевских военно-воздушных сил Канады Рокки Свенсон рассказал изданию Daily Mail.

Свенсон заявил, что поговорил с тремя офицерами, участвовавшими в этой операции, и смог раскрыть секрет «НЛО». Все они отметили, что видели в небе маленький белый объект. Он был круглым, а падающие тени придавали ему вид инопланетной тарелки. На перехват отправили два истребителя. Неопознанный объект сбили, а уже через несколько дней признали несекретным и обнародовали его снимки.

По словам Свенсона и его анонимных собеседников, на фотографии «НЛО» изображена часть разведывательного летательного аппарата, запущенного Китаем. Похожий аэростат был сбит в том же месяце над Южной Каролиной.

Ранее Джей Стрэттон, который 16 лет возглавлял различные программы разведки США по исследованию НЛО, пообещал раскрыть всю правду об инопланетянах в своих мемуарах.