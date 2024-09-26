Китай скрыл затопление своей новой атомной подводной лодки

Официальные лица из США заявили, что Китай скрыл затопление своей новейшей атомной подводной лодки, которое произошло еще весной. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, затопление случилось на верфи поблизости от Уханя в конце мая — начале июня. При этом инцидент стал серьезной преградой для одной из китайских программ по созданию вооружений.

«Это произошло на фоне усилий Китая по расширению своего военно-морского флота, в том числе флота атомных подводных лодок. <...> США не знают, перевозила ли подлодка ядерное топливо в момент затопления, однако эксперты, не работающие в правительстве США, утверждают, что это вполне вероятно», — сообщает источник.

Помимо этого собеседник издания добавил, что затонувшее судно относилось к классу «Чжоу» и было первым его представителем. Эти подводные лодки должны иметь крестообразную корму, которая повышает маневренность судна. Основной целью при разработке «Чжоу», по информации издания, было создание оружия для противодействия возможным попыткам США прийти на помощь Тайваню во время потенциального конфликта.

«Затопление новой атомной подлодки, произведенной на новой верфи, замедлит планы Китая по наращиванию своего атомного подводного флота. Это имеет большое значение», — заявил старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Heritage Foundation, а также отставной офицер атомных подводных лодок ВМС США Брент Сэдлер.

Ранее Китай уведомил США о запуске своей межконтинентальной ракеты.