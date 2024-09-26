Нидерланды пообещали США поддержать Украину поставками F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что обсудил с послом США Шефали Раздан Дуггал поддержку Украины поставками истребителей F-16. Об этом он написал в соцсети Х.

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«Дружба между США и Нидерландами крепка, особенно по вопросам обороны», — отметил глава военного ведомства.

Он подчеркнул, что страны сотрудничают для укрепления безопасности, включая поддержку Украины. Разговор с американским послом министр счел продуктивным.

22 сентября стало известно, что Украина начала переговоры о получении от Запада еще двух типов истребителей. Как сообщил министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона, это Gripen и Eurofighter. Также министр напомнил, что западные союзники обещали передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские F-16 и французские Mirage-2000. Обязательства по поставкам F-16 частично выполнены, добавил Умеров.

В середине сентября Дания заявила, что передаст Украине дополнительные истребители F-16.