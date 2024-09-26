Российские военные уничтожили в районе Новоукраинки радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины «Дунай», сообщили в Минобороны РФ. ТАСС

В пресс-службе ведомства отметили, что позицию украинской РЛС П-19 «Дунай» обнаружил в ходе разведки местности расчет беспилотного летательного аппарата Zala. RT на русском

Также российские средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области обнаружили огневую позицию самоходной артиллерийской установки «Акация» ВСУ в районе лесополосы. ВС РФ уничтожили цель «Ланцетом». News.ru