ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана

Позиции Азербайджанской Армии подверглись обстрелу со стороны Армении в Нахчыванском направлении. Об этом сообщил Минобороны Азербайджана в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что примерно в 16:10 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Аравус Горисского района, обстреляли позиции армии Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов. Подразделения азербайджанских войск находились в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахчывана.

Ведомство добавило, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.

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