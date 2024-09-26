ЦАХАЛ: в Бейруте ликвидирован глава авиаподразделения «Хезболлы»

В Бейруте в результате авиаудара был ликвидирован командир авиационного подразделения ливанского движения «Хезболла» Мухаммед Хусейн Срур (Muhammad Hussein Srour), пишет пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В Армии обороны Израиля уточнили, что силы ВВС атаковали Бейрут по точному указанию разведки. В ЦАХАЛ напомнили, что Срур организовал ряд атак, командовал запуском беспилотников и ракет по территории Израиля.

«Нам нужно продолжать атаковать «Хезболлу». Мы ждали этой возможности в течение многих лет», — отметил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви.

В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху признали, что операция была одобрена премьером прямо с борта номер 1, который в эти часы следует из Тель-Авива в Нью-Йорк.

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что истребители ВВС при сотрудничестве со службой общей безопасности нанесли точечные удары по командующему подразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС и бойцу движения, что принимал участие в нападении 7 октября 2023 года.